Conmebol define árbitros para as semifinais de Palmeiras e Santos na Libertadores

A Conmebol definiu nesta segunda-feira a escala de arbitragem para os jogos de ida das semifinais da Libertadores. O uruguaio

Leodán González será o encarregado de apitar River Plate e Palmeiras, enquanto o chileno Roberto Tobar trabalhará em Boca Juniors e Santos.

O primeiro duelo entre Alviverde e o atual vice-campeão do continente acontece dia 5 de janeiro, terça-feira, em Buenos Aires. González será auxiliado por Nicolás Taran e Carlos Barreiro, também do Uruguai. Julio Bascuñán, do Chile, comandará o VAR.

González apitou o jogo de ida das oitavas de final entre Palmeiras e Delfín, vencida pelos brasileiro por 3 a 1.



Já o Santos visita o Boca na quarta-feira, dia 6 de janeiro. Tobar será auxiliado pelos chilenos Claudio Urrutia e Alejandro Molina, enquanto o paraguaio Juan Benítez fica encarregado do VAR.

Na semana seguinte, os paulistas decidem as vagas para a decisão no Brasil. A final será disputada em jogo único, no Maracanã, dia 30 de janeiro.