Conmebol define árbitros para jogos de ida das quartas de final da Libertadores

Na noite desta sexta-feira, a Conmebol divulgou a escala de arbitragem para os jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Os três confrontos definidos serão realizados no meio da próxima semana.

Melhor equipe da fase de grupos do torneio continental, o Palmeiras enfrenta o Libertad, do Paraguai, às 21h30 (de Brasília) de terça-feira, em Assunção. O árbitro da partida será o argentino Fernando Rapallini, enquanto o compatriota Mauro Vigliano vai o comandar o VAR.

Na quarta-feira, Grêmio e Santos duelam em Porto Alegre, também às 19h15. O embate brasileiro contará com a arbitragem do paraguaio Juan Benítez e com Eber Aquino como árbitro de vídeo.

Já o colombiano Andrés Rojas vai apitar o encontro de River Plate e Nacional, do Uruguai, às 21h30 de quinta-feira. O também colombiano Nicolás Gallo estará no VAR.

O último confronto das quartas de final da Libertadores ainda não foi definido. O Racing, algoz do Flamengo, espera o vencedor de Boca Juniors x Internacional, que definirão o classificado na quarta-feira no jogo de volta das oitavas. Na ida, a equipe argentina venceu o Colorado por 1 a 0, no Beira-Rio.