Conmebol divulga conversa do VAR em pênalti reclamado na Libertadores

O Palmeiras não gostou nada da arbitragem do argentino Fernando Rapallini no empate por 1 a 1 com o Libertad-PAR na ida das quartas de final da Conmebol Libertadores. Nesta quinta-feira, a entidade divulgou o diálogo do VAR no lance mais reclamado pelos brasileiros.

A jogada aconteceu logo no início do duelo, um suposto pênalti no atacante Rony. Segundo o áudio do juiz com o árbitro de vídeo, nenhum dos dois viu falta do defensor do Libertad.

No momento do lance, em campo, Rapallini afirma que viu um “choque normal”. No mesmo instante, é iniciada na cabine do VAR a revisão do lance.

“Vejo que o de verde (Rony) está correndo para trás e se choca com o de branco que está com os braços abertos, mas eu não vejo que o de branco proponha o choque. É o que vejo, não há agressão”, afirma o árbitro de vídeo.

A decisão então é comunicada a Rapallini, que pergunta: “Quer que eu veja para que fique tranquilo?”. “Se quer ver, faça o sinal, venha e te dou os melhores ângulos”, responde o VAR. O juiz de campo, então, segue para a cabine para rever o suposto pênalti.

O VAR avisa que vai passar a imagem em câmera lenta e depois em velocidade normal e alerta o argentino: “Não vá sem ver em velocidade normal”. Rapallini, então, se decide após os replays: “Já avaliei o contato, abre os braços, decisão tomada. Mantenho a decisão (de campo, nada a marcar)”

Em sua coletiva após o jogo, o auxiliar João Martins, que ocupou a vaga do técnico do Palmeiras Abel Ferreira (com COVID-19), salientou que, se lance similar tivesse ocorrido para a equipe paraguaia, o juiz teria assinalado a penalidade.

“Nós já vínhamos alertados para o tipo de jogo que o adversário faz muito bem. Sabíamos que ia haver muito duelo, muita dividida, muita agressividade, e tínhamos que estar preparados para isso. Houve ali algumas ações que, se calhar, não marcaram para nós, e para eles foi mais fácil…”, afirmou.