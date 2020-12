Conselho do Santos reprova venda de zagueiro para clube do Japão

O Conselho Deliberativo do Santos não acatou o parecer do Conselho Fiscal em reunião virtual na noite desta quinta-feira e reprovou a venda de Sabino, emprestado atualmente ao Coritiba, para o Kashiwa Reysol, do Japão.

A proposta era de 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões) pagos em janeiro. O Alvinegro tem 70% dos direitos econômicos e ainda cederia 20% em “taxa de vitrine”.

De acordo com o presidente Orlando Rollo, Sabino e seu estafe haviam recuado sobre as tratativas antes mesmo dessa reunião e esperam o retorno do empréstimo de 2021, com renovação.

“Há possibilidade de renovação. E eu trabalho com essa hipótese”, disse Rollo.

O Conselho Fiscal não analisa jogador tecnicamente, mas sim os detalhes da proposta. Como a oferta não teve “poréns”, o órgão foi favorável e deixou a decisão para os demais conselheiros.

Menino da Vila, Sabino tem 24 anos e nunca se firmou como jogador profissional do Peixe. Ele estava na equipe B antes de ser cedido ao Coxa no fim de 2018. O contrato no Santos vai até 29 de setembro de 2022. Ele é titular absoluto no clube alviverde.