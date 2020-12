conselho marcante embala zagueiro do América contra Palmeiras por final da Copa do Brasil

“Se é para chorar, que chore a mãe deles.”

Essa é uma das frases que mais marcaram o zagueiro Anderson Santos, do América-MG, em sua ainda curta carreira no futebol. Uma de que ele sempre se lembra em momentos importantes.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Quem a proferiu foi o meia Geraldo, ex-Sport, sergipano como ele, com quem atuou no Confiança, em 2016.

Cabe bem para o jogo que o seu time faz nesta quarta (30), contra o Palmeiras. No Independência, às 21h30, o Coelho pega os paulistas pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O jogo que Anderson afirma ser o mais importante de sua carreira.

O dfensor foi um dos destaques da equipe no empate em 1 a 1, na semana passada, em São Paulo, que deixou aberto o confronto. E prega obediência total ao treinador e doses cavalares de humildade para seu time sair de campo com a vaga.

Anderson Santos marca Gabriel Silva em jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil Gazeta Press

Não por acaso, os termos mais falados por ele em entrevista para o ESPN.com.br foram “Lisca” e “Pés no chão”.

“Os favoritos são eles”, “Não tem nem como comparar” e “Quem sai com mais chance de classificação é o Palmeiras” foram outras frases do zagueiro de 25 anos.

Não parece jogo de cena. O beque revelado pelo Confiança, irmão do também zagueiro Valdson ex-Ceará, hoje no Shimizu-S Pulse, parece entender bem e não se importar em reconhecer a disparidade entre seu time e o rival desta quarta.

Mas, ao mesmo tempo, ele também entende que o América-MG pode sair com a vaga. E para isso, não mudaria nada no time para a decisão.

“Se eu fosse o técnico, iria com o mesmo esquema. Tem dado certo até agora, para quê mudar?”, indaga.

“A gente tem total consciência que eles foram melhores no segundo tempo em São Paulo”, revela.

Ciente de que o jogo pode complicar nesta quarta, porém, já que o Palmeiras precisa vencer para evitar eliminação e pênaltis, ele fala que o América está preparado para sofrer.

“Se precisar, sabemos abaixar nossas linhas (recuar) e fazer um jogo de transição (contra-ataque)”, explica.

“Se não, temos de manter nosso jeito de jogar, saindo tocando de trás, com a posse de bola”, diz.

Matuto

Anderson Santos comemora gol contra a Chapecoense Gazeta Press

Fã de Thiago Silva e admirador de Pedro Geromel, com quem trabalhou brevemente no Grêmio, Anderson se define como um matuto.

Tem algum hobby? Série de TV, filme, livro?

“Cara, eu sou do mato, gosta de animal, vaca, cavalo. E de assistir à vaquejada, algo tão tradicional e que dá tanto emprego no Nordeste”, conta.

Anderson é simples até para destacar o atacante que mais o incomodou na carreira.

Tendo já enfrentado nomes como Jô, Galhardo, D’Alessandro e Luiz Adriano, lembrou-se de um centroavante que enfrentou na Série D.

play 1:04 Alan Empereur relemrbou sua trajetória no futebol e sua relação com os clubes mineiros

“Cara. o que mais me incomodou, até hoje, foi o Anderson Cavalo, do São Bento”, disse.

Além da frase que abre esse texto, outra que marcou a vida de Anderson Santos é a clássica: “Faça hoje melhor do que ontem”, dita pelo ex-técnico Betinho, que o dirigiu no Confiança.

É o que o defensor e o América vêm fazendo a cada fase da Copa do Brasil e rodada do Brasileiro da Série B.

Com 60 pontos, o time de Lisca é o segundo colocado na competição, a dois da líder Chapecoense. No confronto entre os alviverdes, no último dia 20, foi dele o gol que empatou o confronto. aos 44 do 2º tempo.

“Tem dado certo porque temos pensado uma competição de cada vez”, diz Anderson. Algo que o time pode continuar, ou parar de fazer, por volta das 23h30 desta quarta-feira.