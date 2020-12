‘Constrangido’, diz ex-BBB Victor Hugo após ser barrado em voo por causa de Covid-19 · .

O ex-BBB Victor Hugo quebrou o silêncio e se manifestou pela primeira vez sobre ter sido barrado por uma companhia aérea para pegar um voo no aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió, após deixar um hospital em Alagoas por complicações da Covid-19. Ele escreveu um textão nos Stories do Instagram neste domingo (27) explicando como tudo aconteceu. “Fiquei extremamente constrangido”, declarou.

Segundo relato, o psicólogo já estava curado da doença. “Fui orientado pela equipe médica que me acolheu nos últimos dias que eu já não apresentava mais nenhum sintoma de Covid, estando curado. Por isso me deram alta. Disseram que eu deveria ir para casa, repousar. Meu voo estava marcado para à noite e, como ainda não me sentia totalmente bem disposto, fiquei receoso quanto à viagem”, iniciou.

Victor Hugo escreveu textão (Reprodução/Instagram)

Victor Hugo foi flagrado no aeroporto sem máscara, e as fotos circularam na internet. Ele, contudo, afirmou que obedeceu ao protocolo de segurança. “A todo instante ressalto: Não tossi e fiz uso contínuo de máscara e álcool em gel”, completou.

O ex-brother disse ainda que tentou entrar em contato com o aeroporto, mas não teve sucesso. Ele decidiu, então, ir até o local para remarcar a passagem ou embarcar. “Foi autorizado meu embarque. Recebei meu ticket, passei normalmente por todos os protocolos de segurança do aeroporto.”

Na sequência, Victor Hugo percebeu que algumas pessoas “se sentiram incomodadas” com a presença dele. Por conta disso, um agente solicitou que ele voltasse ao guichê para apresentar documentos e poder viajar.

“Eu não tinha conhecimento sobre a necessidade de tais documentos e, até então, em nenhum momento a companhia aérea me solicitou qualquer necessidade de documento”, justificou. “Fiquei extremamente constrangido com a forma de condução da companhia, visto que me coloquei à disposição.”

Victor Hugo disse que se sentiu constrangido (Reprodução/Instagram)

Victor ressaltou também que sempre se mostrou preocupado com a saúde dos familiares. “Tenho seguido em isolamento desde sexta-feira em hotel em Maceió. Local onde ficarei até data ainda não determinada. Estou em um processo psicológico intenso devido aos últimos dias e por isso longe das redes sociais”, encerrou.

De acordo com informações do G1, ele tentou burlar as prescrições médicas para viajar de volta para São Paulo, mas a Aena Brasil, empresa administradora do local, o barrou e o fez retornar para o hotel em que estava hospedado. A administradora informou à publicação que não foi necessário isolar o espaço em que o ex-BBB estava, e afirmou que toda a área por onde circulou recebeu um reforço na higienização.

Victor Hugo foi internado no último sábado (19) no Hospital Metropolitano de Alagoas por conta da Covid-19, e teve que ser transferido para a UTI dois dias depois, após apresentar um quadro de pneumonia. O ex-BBB foi internado no último sábado (19) no Hospital Metropolitano de Alagoas por conta da Covid-19, e teve que ser transferido para a UTI dois dias depois, após apresentar um quadro de pneumonia. Ele recebeu alta no dia 25.