Contra o Guaraní-PAR, Matheus Henrique pode completar 100 jogos pelo Grêmio

Nesta quinta-feira, o Grêmio recebe o Guaraní-PAR, na Arena, às 21h30, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O confronto terá valor especial para Matheus Henrique, que completará 100 partidas com a camisa do Tricolor.

A estreia do volante no Grêmio aconteceu em 2017, em jogo fora de casa contra o Atlético-MG. Desde então, o jovem se firmou na equipe e se tornou um dos pilares do time comandado por Renato Portaluppi.

Matheus Henrique tem seis gols marcados com a camisa do Tricolor e é o quinto jogador com mais partidas na equipe em 2020, com 35 jogos. Além disso, o atleta revelado pelo Grêmio ainda está invicto em clássicos contra o Internacional: são seis vitórias e quatro empates.

“Foi gratificante estrear com a camisa do Grêmio e será uma honra completar 100 jogos com a camisa desse grande clube. Sempre busco trabalhar todos os dias para conquistar títulos e ajudar a equipe. Quero agradecer a comissão e ao grupo de jogadores pelo apoio dado a mim, pois foi assim que conquistei meu espaço no time e posso estar ajudando o tricolor dentro de campo. Sou feliz aqui e espero retribuir tudo isso, todo o apoio que recebo e o carinho do torcedor”, afirmou o jogador.

Na partida de ida, o Grêmio conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Guaraní, no Paraguai. Caso confirme a classificação nesta quinta, o time enfrentará o Santos nas quartas de final da Libertadores.