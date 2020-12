Contratação Assertiva – Gestão de RH

A assertividade é possível na contratação e admissão atual?

Contratação e admissão é uma demanda imediata para as empresas, porém é fundamental que o setor de Recursos Humanos seja ágil e assertivo nesse processo.

Uma contratação errada gera atraso nos fluxos e custos para a empresa, visto que a demanda principal não será atendimento.

Por isso, é fundamental que haja uma adequação de perfil para a maior assertividade da admissão.

Recursos Humanos e a demanda por processo ágil e alinhamento de perfil

Sendo assim, é um desafio para o setor de Recursos Humanos realizar com agilidade esses processos. Porém, para minimizar o risco de errar na contratação da empresa é fundamental que a área tenha ferramentas para a assertividade no alinhamento de perfil.

No entanto, o alinhamento junto ao gestor é primordial para minimizar os riscos de uma contratação inadequada.

Gestor da vaga e Recursos Humanos em conjunto

Por isso, antes de se iniciar o processo seletivo de fato, o profissional do setor de Recursos Humanos deve elaborar o perfil do cargo com o gestor da área que possui a posição.

Todavia, esse alinhamento não garante a assertividade, mas ampara o processo para que o candidato esteja de acordo com a vaga, bem como tenha uma maior tendência a aderir à cultura da empresa de forma orgânica.

Satisfação entre contratado e gestão

Sendo assim, o processo de contratação não garante que a admissão será exatamente encaixada ao perfil da vaga.

Porém, o alinhamento do perfil aumenta a chance de que a vaga seja fechada de forma direcionada. Bem como aumenta a chance de satisfação do novo contratado.