Controladoria – Gestão Contábil e Administrativa

Controladoria e a Gestão Contábil do seu negócio

Um departamento que coordena o desempenho econômico da empresa, assim podemos definir de maneira sucinta a controladoria. Sendo assim, é a área responsável por análises diversas, dentre elas, o plano orçamentário.

Portanto, a controladoria produz decisões que amparam a empresa em vários aspectos estratégicos.

Fornecimento de informações financeiras para interessados

A controladoria tem como atribuição garantir o fornecimento de informações financeiras para o governo, acionistas, instituições financeiras, bem como público de forma geral.

O Controller é o profissional que possui formação em ciências contábeis ou técnica, em alguns casos. Sendo o profissional que alinha as informações gerenciais pertinentes a empresa inteira.

Assuntos fiscais e planejamentos

A controladoria realiza a apuração de custos e despesas, ao passo que planeja as vendas. Assim sendo, a empresa garante o pagamento das obrigações de forma planejada.

Ainda é de responsabilidade da controladoria assuntos fiscais. Uma vez que é essa área que garante que as leis e as normas vigentes sejam cumpridas. Assim a empresa não adquire problemas com o Fisco.

Gestão de ativos da empresa

A controladoria faz a gestão doa ativos do negócio, que são bens auferidos para a execução da atividade principal.

Isso inclui, por exemplo, o controle do tempo de vida útil dos bens móveis, contratação de seguros para alguns ativos, caso possua, veículos ou prédios, softwares e sistemas de segurança da informação.

Análise do cenário econômico

Além disso, a controladoria atua no cenário econômico, analisando a influência do governo o sobre o mercado ao qual a empresa está inserida, trabalhando na adaptação e prevenção de riscos inerentes.

Portanto, a controladoria diz respeito ao setor contábil e ao administrativo da empresa, já que controla vários assuntos relacionados à administração e gestão.