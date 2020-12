Coordenadoria de Serviços de Saúde do estado de São Paulo 2021: Saiu EDITAL

No Estado de São Paulo, a Coordenadoria de Serviços de Saúde (CSS) divulgou a abertura de um novo edital (nº 144/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 37 vagas, em caráter temporário, para profissionais de nível superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Coordenadoria de Serviços de Saúde na Capital e Grande São Paulo: Médico I (15 vagas); Enfermeiro (10 vagas);

Médico I (15 vagas); Enfermeiro (10 vagas); Hospital Estadual de Presidente Prudente: Médico I – Ginecologia e Obstetrícia (10 vagas);

Médico I – Ginecologia e Obstetrícia (10 vagas); Hospital Nestor Goulart Reis de Américo Brasiliense: Médico I (2 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.516,10 a R$ 3.219,30, mais vantagens pecuniárias de acordo com a unidade, acrescido de prêmio de produtividade e incentivo de até R$ 4.160,70, por carga horária de 24 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 7 de janeiro (a partir das 10h) até as 23h59 do dia 21 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da Fundação Vunesp.

PROVAS

A seleção contará com apenas análise de títulos (caráter classificatório e eliminatório) e experiência profissional, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Governador.

Informações do concurso