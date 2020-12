Copa do Brasil, Libertadores e Copa da Liga; Veja onde assistir aos jogos desta quarta

A quarta-feira de futebol promete ser emocionante para quem gosta de ver mata-mata, pois haverá a disputa de copas nacionais na Europa e aqui no Brasil, além do fechamento das quartas de final da Libertadores, com Boca Juniors x Racing, às 21h30, no Fox Sports.

Ao longo do dia, oito jogos da Serie A italiana ocorrerão, sendo o principal deles os dos times da cidade de Milão, que disputam a liderança do campeonato. A Inter visita o Hellas Verona, às 14h30, com transmissão do EI Plus e da RAI, além do Milan, que recebe a Lazio, em clássico que você pode acompanhar pelo SporTV, às 16h45. Na Inglaterra, estará acontecendo a disputa da Copa da Liga Inglesa, com dois times do Big 6 atuando. O Tottenham encara o Stoke City, às 14h30 e o Manchester United faz um grande confronto contra o Everton, às 17h.

Às 21h30, inicia as semifinais da Copa do Brasil, de um lado, Grêmio e São Paulo se enfrentam em Porto Alegre e do outro, o Palmeiras recebe o América Mineiro.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



ITALIANO

Hellas Verona x Inter de Milão – 14h30

Transmissão: EI Plus e RAI

Udinese x Benevenento – 16h45

Transmissão: EI Plus

Spezia x Genoa – 16h45

Transmissão: EI Plus

Sampdoria x Sassuolo – 16h45

Transmissão: EI Plus

Roma x Cagliari – 16h45

Transmissão: EI Plus

Napoli x Torino – 16h45

Transmissão: EI Plus

Bologna x Atalanta – 16h45

Transmissão: EI Plus

Milan x Lazio – 16h45

Transmissão: SporTV

COPA DA LIGA INGLESA

Stoke City x Tottenham – 14h30

Transmissão: ESPN Brasil

Everton x Manchester United – 17h

Transmissão: ESPN Brasil

FRANCÊS

PSG x Strasbourg – 17h

Transmissão: One Football App

ESPANHOL

Real Madrid x Granada – 15h45

Transmissão: Fox Sports

Real Betis x Cádiz – 18h

Transmissão: ESPN

COPA PAULISTA

Portuguesa x Marília – 19h

Transmissão: Band Sports e Mycujoo TV (FPF)

BRASILEIRÃO SÉRIE B

Sampaio Correa x Guarani- 19h

Transmissão: SporTV e Premiere

Botafogo-SP x Oeste – 19h15

Transmissão: Premiere

COPA DO BRASIL

Palmeiras x América Mineiro – 21h30

Transmissão: Globo, SporTV e Premiere

Grêmio x São Paulo – 21h30

Transmissão: Globo, SporTV e Premiere

LIBERTADORES

Boca Juniors x Racing – 21h30

Transmissão: Fox Sports