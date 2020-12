Copeiro ou trauma? Grêmio avançou em 5 semis que saiu na frente, mas vive situação oposta na ‘era Renato’

Depois de vencer o São Paulo por 1 a 0 no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na Arena, o Grêmio pode até empatar na semana que vem, no Morumbi, que mesmo assim ainda avança à decisão.

O Grêmio é um dos times mais tradicionais na história da competição de mata-mata, tendo sido cinco vezes campeão (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016) e três vezes vice (1991, 1993 e 1995).

E com a liderança no agregado nas mãos, a equipe de Renato Gaúcho também tem a favor o seu histórico nesse tipo de situação.

O tricolor gaúcho ganhou o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil oito vezes, tendo garantido a classificação em cinco delas, um aproveitamento superior a 62%.

No entanto, nas últimas duas vezes em que venceu na ida, em 2017 e 2019, ambas com Renato Gaúcho, acabou eliminado. Na semi de 2016, contra o Cruzeiro, sob o comando do técnico o tricolor gaúcho conseguiu avançar após vencer a ida.

Veja abaixo o histórico do Grêmio na Copa do Brasil quando vence o jogo de ida:

1989 – fez 2 a 0 no Bahia e CLASSIFICOU

1997 – fez 2 a 1 no Corinthians e CLASSIFICOU

2001 – fez 3 a 1 no Coritiba e CLASSIFICOU

2010 – fez 4 a 3 no Santos e ELIMINADO (venceu 3 x 1 na Vila)

2012 – fez 2 a 1 no Bahia e CLASSIFICOU

2016 – fez 2 a 0 no Cruzeiro e CLASSIFICOU

2017 – fez 1 a 0 no Cruzeiro e ELIMINADO (perdeu 1 x 0 e nos pênaltis)

2019 – fez 2 a 0 no Athletico e ELIMINADO (perdeu 2 x 0 e nos pênaltis)