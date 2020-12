Coração partido serviu de inspiração para versão teen de Lost no Prime Video · .

The Wilds, nova série do Prime Video descrita como uma versão teen de Lost, foi um dos destaques do painel da plataforma na CCXP Worlds que ocorreu neste sábado (5). Sarah Streicher, criadora da atração, compareceu para dar mais detalhes sobre a história e revelou que a ideia da trama surgiu após ter seu coração quebrado em um término de namoro.

“Foi um término há uns seis anos atrás que me inspirou a criar a série. Ele me fez sentir como uma adolescente de novo. Foi intenso, tive altos e baixos, escutava músicas tristes, ligava para minha mãe. Percebi que nossa adolescência está sempre presente. Muitas vezes sentimos as mesmas emoções”, contou Sarah.

Como a trama principal de The Wilds trata de um grupo de garotas adolescentes que ficam perdidas em uma ilha deserta, as dores do término não foram as únicas coisas que deram inspiração a Sarah.

“Eu assisti a produções como Lost [2004-2010], O Senhor das Moscas [1990] e Náufrago [2000] e pensei que ser adolescente e estar em uma ilha deserta são experiências igualmente intensas. Eu imaginei que seria legal equilibrar as duas coisas. Foi uma inspiração”, prosseguiu.

Também presente no bate-papo, a showrunner Amy B. Harris, que tem em seu currículo Sex and the City (1998-2004), disse que considera a história de The Wilds revolucionária.

“São muitas sensações ao assistir à série. Você tem uma vilã feminista, que quer provar a todo custo que pode liderar melhor do que os homens, mas que não mede esforços para conseguir o que quer. Para ela, os fins justificam os meios.”

Segundo Amy, o fato de a série apresentar personagens complexas e muito diferentes umas das outras pode facilitar para que o público crie uma identificação com o projeto.

“Eu acho que a audiência vai se relacionar com os personagens, seus problemas e traumas. O que elas passaram antes da ilha, seja de trauma ou de dor, cria superpoderes quando elas chegam lá. Essa fragilidade se quebra. Elas descobrem forças que nem sabiam que tinham. É muito legal de assistir. Acho que as pessoas podem se inspirar nelas”, concluiu.

The Wilds tem estreia marcada no Prime Video para o dia 11 de dezembro. Assista ao trailer abaixo: