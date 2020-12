Corinthians acerta pagamento de parcela e renovação de Cantillo já aparece no BID

O Corinthians acertou o pagamento de mais uma parcela do negócio com o Junior Barranquilla-COL pela contratação de Cantillo. O clube tinha prazo até esta quinta-feira e já quitou o valor de 650 mil dólares (R$ 3,4 milhões na cotação atual). A informação é da Gazeta Esportiva e a prorrogação do empréstimo já está oficializada no BID (Boletim Informativo Diário).

Foi a terceira parcela paga pelo Timão para garantir o empréstimo do volante. A primeira quitada em janeiro, no valor de 900 mil dólares (cerca de R$ 3,8 milhões na cotação da época) e a segunda em julho, no valor de 600 mil dólares (cerca de R$ 3,2 milhões na cotação da época). Essa modalidade foi estabelecida para garantir que os colombianos recebessem o dinheiro.

Caso o pagamento não tivesse sido feito até esta quinta-feira, Cantillo teria que voltar para o seu clube de origem. Agora, se quiser ficar com o jogador em definitivo até o fim de 2023, o Corinthians terá de pagar uma última parcela ao Junior, desta vez no valor de 850 mil dólares (R$ 4,4 milhões na cotação atual). A previsão de liberar esse valor no meio de 2021 e finalizar a negociação.

Com o pagamento feito, conforme informou a Gazeta Esportiva, a prorrogação do empréstimo de Cantillo já foi publicada oficialmente no BID da CBF no começo da noite desta quarta-feira. No documento divulgado pela entidade há também a indicação de uma alteração salarial, cujo valor não foi informado.

Cantillo foi uma das contratações de maior impacto no início da temporada e vinha se destacando com Tiago Nunes, porém foi caindo de produção com a equipe. Após a volta aos treinamentos em decorrência da pandemia de coronavírus, o colombiano contraiu a doença e ficou um tempo afastado, tendo dificuldade para retomar sua forma física. Nos últimos tempo vem tendo sequência como titular com Vagner Mancini e é peça importante no elenco.