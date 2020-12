Corinthians adia mais uma vez a votação das contas de 2019

O Conselho Deliberativo do Corinthians, presidido por Antônio Goulart dos Reis, oficializou na tarde desta segunda-feira o cancelamento da reunião que votaria o balanço financeiro do clube referente ao ano de 2019.

Desta vez, a justificativa foi o aumento do número de casos de conselheiros infectados pelo coronavírus. Segundo o órgão, o surto aconteceu após o pleito de 28 de novembro, no Parque São Jorge, quando Duílio Monteiro Alves foi eleito presidente para o próximo triênio.

A reunião, antes agendada para 10 de dezembro, ainda não tem uma nova data para acontecer. Desta maneira, o assunto só deverá ser discutido em 2021.

Inicialmente, a polêmica reunião estava marcada para março, mas foi adiada por causa da quarentena imposta pelo governo estadual.

Após isso, ficou determinado que a votação aconteceria dia 20 de outubro. Entretanto, a divulgação por parte do grupo de oposição “Frente Liberdade Corinthiana” de como votaram os conselheiros nos últimos anos gerou uma série de ameaças a membros do órgão. Com a alegação de ausência de segurança, o CD do Corinthians voltou a adiar o ato.

O balanço financeiro alvinegro de 2019, segundo apurou a Gazeta Esportiva, alcançou um déficit de aproximadamente R$ 195 milhões.