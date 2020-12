O Corinthians anunciou nesta quarta-feira a venda de seu quarto uniforme da temporada. A camisa é uma homenagem à cidade de São Paulo.

A estampa do novo modelo conta com elementos que simulam o formato do estado de São Paulo. A imagem também caracteriza o padrão de calçadas da capital.

O quarto uniforme não será utilizado pelos atletas em campo, ficando à disposição apenas para torcedores. O valor é de R$ 249,99 para as versões masculina e feminina e R$ 229,99 para o modelo infantil.