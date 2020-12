Corinthians cede empate ao Juventude no fim e é eliminado do Brasileirão de Aspirantes

A trajetória do Corinthians no Campeonato Brasileiro de Aspirantes chegou ao fim. Nesta segunda-feira, o Timão ficou apenas no empate de 1 a 1 com o Juventude, em casa, pela sexta rodada do Grupo D, e se despediu da competição.

Precisando do resultado, os mandantes iniciaram o jogo pressionando, e conseguiram abrir o placar aos 31 minutos da primeira etapa. Antony recebeu bom passe dentro da área e bateu cruzado para vazar o goleiro. Na sequência, quase saiu o segundo. Após cobrança de escanteio, Adriel dominou a bola no peito e emendou um belo voleio, mas carimbou a trave.

Na segunda etapa, a pressão corintiana seguiu intensa, mas não foi o suficiente. Aos 35, Hugo saio cara a cara com o William e viu o arqueiro fazer ótima defesa. No rebote, Antony acertou o travessão. Do outro lado, o Juventude aproveitou o desespero dos rivais para selar a sua classificação. Com 42 minutos, Nicolas pegou a sobra de bola dentro da área para deixar tudo igual e colocar ponto final no embate.

Com o resultado, o Corinthians ficou na quarta colocação do Grupo D, com seis pontos, e acabou sendo eliminado do campeonato. Já o Juventude ficou em segundo, com nove pontos, a mesma pontuação do líder Fluminense, que empatou com o eliminado Bragantino.

Confira outros resultados do Brasileirão Sub-23:

