Corinthians celebra 44 anos da invasão da Fiel ao Maracanã

Um dos dias mais icônicos da história do Corinthians completa 44 anos neste sábado. No dia 5 de dezembro de 1976, aproximadamente 70 mil torcedores do Timão foram ao Rio de Janeiro para a partida contra o Fluminense, e o evento ficou conhecido como a Invasão Corintiana.

A partida foi válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano, e os cariocas eram considerados favoritos no confronto. Com o apoio enorme de sua torcida, o alvinegro conseguiu o empate no tempo regulamentar e, nos pênaltis, garantiu sua classificação.

O Rio de Janeiro ficou preto e branco no dia 05/12/1976! Uma das maiores invasões da torcida alvinegra e um dos momentos mais icônicos de nossa história completa 44 anos hoje.

O Corinthians reconhece a data como um dia muito importante de sua história e usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 44 anos deste feito.