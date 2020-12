Corinthians celebra aniversários de títulos brasileiros

O dia 4 de dezembro é especial para o Corinthians. Nesta data, o Alvinegro concretizou duas conquistas de Campeonato Brasileiro, nos anos de 2005 e 2011.

Em 2005, a campanha do Timão no torneio nacional contou com o protagonismo de Carlitos Tevez. Além dele, a equipe ainda tinha nomes como Mascherano, Carlos Alberto e Nilmar.

No jogo em que garantiu o título, o Corinthians foi derrotado pelo Goiás, mas viu o segundo colocado, Internacional, também tropeçar. O Alvinegro finalizou o Brasileirão com 81 pontos somados.

Outro título marcante na mesma data de hoje foi o @Brasileirao de 2005! Há 15 anos, o Tetra se tornava realidade e mais uma 🏆 da competição nacional teve como destino o Parque São Jorge! ⭐⭐⭐⭐ 📷 Arquivo Placar#VaiCorinthians pic.twitter.com/e0QHMaErJ5 — Corinthians (@Corinthians) December 4, 2020

Já em 2011, o clube foi campeão nacional pela quinta vez em sua história, sob o comando de Tite. No jogo que sacramentou a conquista, disputado em 4 de dezembro, o Timão empatou com o Palmeiras em 0 a 0 no Pacaembu.

O duelo com o rival Alviverde também foi marcante pelo fato de ocorrer na data da morte de Sócrates. Além da celebração do título, houve uma série de homenagens ao ídolo.

O Corinthians finalizou o Brasileirão de 2011 com 71 pontos somados. A conquista antecedeu outros momentos marcantes da história do clube, como os títulos da Libertadores e do Mundial.