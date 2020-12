Corinthians dá sequência à preparação para clássico com treino de finalizações

A preparação do Corinthians para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, continua. Na manhã desta terça-feira, o elenco do Timão realizou mais um treino no CT Dr. Joaquim Grava visando o embate contra o líder do Campeonato Brasileiro.

A atividade foi comandada pelo técnico Vagner Mancini. Após um aquecimento organizado pelo preparador físico Flávio de Oliveira, o treinador alvinegro organizou um treinamento de cruzamentos e finalizações, seguido por um trabalho coletivo e de finalizações.

A novidade do dia ficou por conta do zagueiro Léo Santos. O defensor, que não entra em campo desde março de 2019, fez um trabalho com bola no campo sob a supervisão da equipe de fisioterapia do clube. O jogador de 21 anos se recupera de uma lesão no joelho direito sofrida na temporada passada, quando estava emprestado ao Fluminense.

Ainda neste terça-feira, o plantel do Timão fará uma atividade de força no CT Dr. Joaquim Grava, dando sequência na preparação para o Majestoso.

O Corinthians está, atualmente, na 11ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos conquistados em 24 rodadas disputadas. O rival São Paulo, por outro lado, está no topo da tabela, com 47 pontos. As duas equipes se enfrentam no domingo, às 18h15 (de Brasília), na Neo Química Arena.