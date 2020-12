Corinthians é visitante indigesto com Mancini, mas pode completar uma década de ‘freguesia’ contra Botafogo

Se tem algo que Vagner Mancini conseguiu estabelecer no Corinthians desde que chegou é a eficiência do time como visitante no Campeonato Brasileiro. São seis partidas invictas, com três vitórias e três empates. Mas essa força toda precisa ser testada diante do maior desafio do clube nesta década, o Botafogo, de quem virou verdadeiro freguês no Rio de Janeiro.

O último triunfo contra os botafoguenses na Cidade Maravilhosa foi em 20 de julho de 2011 por 2 a 0. De lá para cá, foram seis vitórias consecutivas do time da Estrela Solitária e um empate.

E aquele distante triunfo corintiano foi em São Januário e não no palco deste domingo (27), às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Nacional. O duelo hoje será no estádio Nilton Santos, território esportivamente hostil para o clube paulistano há mais de uma década.

Desde que a casa botafoguense foi inaugurada, o Corinthians venceu uma única vez. Foi em 16 de agosto de 2007 por 3 a 2, ano em que o clube acabaria rebaixado. Depois só teve desilusões. Foram quatro triunfos do Botafogo e mais dois empates.

Algum torcedor pode imaginar que a atual fase pode pesar contra o histórico. Errado. Ano passado a situação era parecida com atual, com o Botafogo lutando contra o rebaixamento e o Corinthians numa posição tranquila. Os botafoguenses venceram por 1 a 0, gol de Diego Souza.

Ainda assim é importante ressaltar que o Botafogo é o pior mandante do Brasileirão 2020. Das 13 partidas em casa, foram apenas duas vitórias, cinco empates e seis derrotas. E o clube iniciou uma corrida difícil, precisando vencer o máximo de jogos para não cair.

O Corinthians tem 36 pontos e iniciou a rodada na nona colocação. Com 23, o Botafogo está em 18º lugar.

Vagner Mancini na partida entre Corinthians e Goiás pelo Brasileirão Agência Corinthians

O retrospecto recente de Botafogo x Corinthians

2007 – Botafogo 2 x 3 Corinthians – 7ª rodada – Nilton Santos

2007 – Botafogo 3 x 1 Corinthians – Copa Sul-Americana – Maracanã

2008 – Botafogo 2 x 1 Corinthians – Copa do Brasil – Nilton Santos

2009 – Botafogo 0 x 0 Corinthians – 2ª rodada – Nilton Santos

2010 – Botafogo 2 x 2 Corinthians – 7ª rodada – Nilton Santos

2011 – Botafogo 0 x 2 Corinthians – 10ª rodada – São Januário

2012 – Botafogo 2 x 2 Corinthians – 26ª rodada – Nilton Santos

2013 – Botafogo 1 × 0 Corinthians – 20ª rodada – Maracanã

2014 – Botafogo 1 × 0 Corinthians – 28ª rodada – Arena Amazônia

2016 – Botafogo 2 × 0 Corinthians – 28ª rodada – Estádio Luso-Brasileiro

2017 – Botafogo 2 × 1 Corinthians – 30ª rodada – Nilton Santos

2018 – Botafogo 1 × 0 Corinthians – 32ª rodada – Nilton Santos

2019 – Botafogo 1 × 0 Corinthians – 34ª rodada – Nilton Santos