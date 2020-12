Corinthians emite nota e diz que não negocia com Marta

Embaixadora da Neo Química Arena, marca que dá nome ao estádio do Corinthians, Marta teve seu nome ligado ao clube paulista, na última quarta-feira. Alguns torcedores se empolgaram nas redes sociais, mas a diretoria descartou qualquer negociação.

Nesta quinta-feira, o Corinthians publicou uma nota oficial para falar sobre a situação da Rainha do Futebol e negou uma conversa com a camisa 10 da seleção brasileira.

“O Departamento de Futebol Feminino vem a público informar que neste momento não realiza nenhum tipo de negociação com a jogadora Marta, atualmente atleta do Orlando Pride, dos Estados Unidos.

Todos os esforços, administrativamente, estão concentrados na renovação contratual do atual elenco, campeão brasileiro e que disputa, no domingo, a grande final do Campeonato Paulista.”

Marta atualmente joga nos Estados Unidos. Ela defende o Orlando Pride desde 2017 e não deve retornar ao Brasil neste momento.

Ela é o principal nome do futebol feminino e fez história ao levar o prêmio de melhor do mundo em seis ocasiões. A última foi em 2018.

Marta aponta para a chuteira “Go Equal” Naomi Baker – FIFA

O Corinthians está na decisão do Campeonato Paulista e encara a Ferroviária, no domingo, às 11h, pelo segundo jogo. Na ida, as meninas do clube do Parque São Jorge venceram por 3 a 1.