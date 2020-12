Corinthians encerra a preparação para a partida contra o Botafogo

Na manhã deste sábado, o Corinthians realizou o último treinamento no CT do Parque Ecológico antes da partida contra o Botafogo, que acontece neste domingo, às 16h, no Nilton Santos. Vagner Mancini ajustou os detalhes táticos finais e definiu o time que enfrentará a equipe carioca.

O principal desfalque do Timão é Cássio, que sofreu um trauma na cabeça no jogo contra o Goiás e permanece em repouso. Dessa forma, Walter será o titular no gol. Além disso, Bruno Méndez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, abrindo espaço para a estreia de Jemerson.

A grande dúvida no time que entrará em campo no Nilton Santos está no meio-campo. Afinal, Cantillo está de volta depois de se recuperar de um estiramento na coxa. Assim, o colombiano disputa uma vaga com Gustavo Silva, que teve bom desempenho e marcou um gol na vitória sobre o Goiás.

Mancini iniciou a atividade deste sábado com um vídeo detalhando os pontos fortes e fracos do Botafogo. Em seguida, os jogadores foram ao gramado e participaram de um trabalho tático com foco em movimentações ofensivas, finalizando então com cobranças de falta e jogadas de bola parada.

O provável Corinthians para a partida contra o Botafogo tem: Walter; Fagner, Jemerson, Gil, Fábio Santos; Gabriel, Ramiro, Gustavo Silva (Cantillo), Cazares, Otero e Jô.