Corinthians estreia no Paulista contra o Bragantino e tem Derby na segunda rodada

Na tarde desta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela do Campeonato Paulista, e o Corinthians já sabe a ordem de suas partidas na competição estadual.

A estreia do Timão na próxima temporada está prevista para o dia 28 de fevereiro, um domingo, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Vale lembrar que os horários e os locais das partidas ainda não estão definidos.

Logo na segunda rodada, o Corinthians já tem um duelo quente, no clássico contra o Palmeiras. O primeiro Derby da próxima temporada será disputado com mando de campo da equipe alviverde.

Os outros clássicos do Alvinegro serão mais para a reta final da fase de grupos. Na oitava rodada, os corintianos visitam o Santos, e na 10ª rodada recebem o São Paulo.

No Grupo A da competição, o Corinthians não enfrenta Botafogo, Inter de Limeira e Santo André, que integram a mesma chave do Timão. Assim como foi em 2020, a próxima edição do Campeonato Paulista terá as quartas de final e a semifinal em jogo único. A decisão acontece com jogos de ida e volta.

Como a atual temporada temporada precisou ser esticada, por conta da paralisação pela pandemia da covid-19, as equipes não terão período de pré-temporada. A última rodada do Campeonato Brasileiro está prevista para o dia 24 de fevereiro, apenas quatro dias antes da estreia do Campeonato Paulista. Dessa forma, é possível que os clubes utilizem muitos jogadores das categorias de base no início do estadual.

Confira os confrontos do Corinthians no Campeonato Paulista:

1ª rodada: Red Bull Bragantino – Fora

2ª rodada: Palmeiras – Casa

3ª rodada: Ponte Preta – Casa

4ª rodada: São Caetano – Fora

5ª rodada: Mirassol – Fora

6ª rodada: Ituano – Casa

7ª rodada: São Bento – Casa

8ª rodada: Santos – Fora

9ª rodada: Ferroviária – Fora

10ª rodada: São Paulo – Casa

11ª rodada: Guarani – Fora

12ª rodada: Novorizontino – Casa