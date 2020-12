Corinthians faz homenagem no uniforme para garoto vítima de racismo

O Corinthians entra em campo nesta segunda-feira, às 20h, contra o Goiás, pelo encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e, em seu uniforme, fará uma homenagem ao garoto Luiz Eduardo, que foi vítima de racismo na semana passada, em uma partida da categoria sub-11, no interior de Goiás.

Cada jogador do Timão disputará a partida com o nome de Luiz Eduardo no uniforme, abaixo de sua própria identificação. Na última semana, viralizou um vídeo do jovem de apenas 11 anos, no qual ele dá um forte depoimento, alegando ter sido vítima de descriminação racial do técnico adversário.

Luiz Eduardo e Gerson, o Corinthians está com vocês nessa luta e jogaremos com o nome do Luiz em nossa camisa na noite desta segunda-feira!#RacismoNunca✊🏾 pic.twitter.com/XN6puBScRY — Corinthians (@Corinthians) December 21, 2020

Na nota publicada em seu site oficial, o clube diz que a campanha espera “contribuir para sensibilizar torcedores e rivais e ajudar o Brasil a chegar, no mais breve espaço de tempo possível, a uma nova consciência sobre o respeito às vidas da população negra”.

Além da homenagem ao atleta mirim, o Corinthians tem publicado, desde às 17h desta segunda-feira, mensagens em suas redes sociais sobre o tema do racismo no país. A ação também é um alerta após o episódio que envolveu o meia Gerson, do Flamengo, que acusou o colombiano Juan Ramirez de injúria racial, no duelo contra o Bahia, no último domingo.