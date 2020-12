Corinthians finaliza preparação para clássico com São Paulo

O Corinthians encerrou neste sábado a preparação para o clássico com o São Paulo, que ocorre no domingo, às 18h15 (de Brasília), na Neo Química Arena.

As atividades do Alvinegro tiveram foco nas bolas paradas, com o técnico Vagner Mancini dando orientações para posicionamentos ofensivos e defensivos.

Para o Majestoso, o técnico do Timão terá boa parte de seu elenco à disposição. Nenhum atleta testou positivo para covid-19 em exames realizados na quinta-feira.

Preparação finalizada para o clássico Majestoso deste domingo pelo @Brasileirao! Saiba mais: https://t.co/7AV5YS5jG7 📸 Rodrigo Coca/Agência Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/BpUEdyDoqh — Corinthians (@Corinthians) December 12, 2020

As únicas baixas vão ser Jô, que cumpre suspensão, além de Danilo Avelar, Léo Santos, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, que se recuperam de lesão.

No total, o Corinthians teve 10 dias de preparação para o duelo com o São Paulo. Neste período, o Tricolor esteve em campo em três oportunidades, contra Goiás, Sport e Botafogo.