Corinthians homenageia ex-goleiro Ronaldo com busto no Parque São Jorge

O Corinthians homenageou o ex-goleiro Ronaldo com um busto no Parque São Jorge.

A cerimônia foi realizada na manhã desta quarta-feira, no clube, onde Ronaldo esteve acompanhado da esposa e dos dois filhos.

Edna Murad, presidente em exercício, representou a diretoria executiva corintiana no evento, que também promoveu uma homenagem aos atletas que conquistaram o título do Campeonato Brasileiro de 1990.

“Difícil dizer, mas eu cheguei aqui e já fiquei desarmado. Encontrei o Fabinho, o Márcio, o Wagninho, o Márcio Bittencourt, que foi meu escudeiro nas categorias de base. A gente tinha um sonho, né? E esse sonho foi concretizado, porque chegamos ao profissional”, discursou Ronaldo, emocionado.



Ronaldo defendeu o Corinthians por 10 anos ganhou um busto no Parque São Jorge (Foto: Reprodução)

“Mas, você ficar marcado para a história e trazer a família e mostrar para os meus meninos também, que toda garra que a gente teve, toda a emoção que a gente teve, vivendo isso aqui no dia-a-dia, vem aquele aperto no coração, porque meu pai e a Dona Catarina, que não puderam estar aqui por causa da covid, mas que me incentivaram muito, me deram muita força para continuar lutando aqui”, continuou.

“Agradeço a todos aqui, só tenho a agradecer e falar que fiz de coração, como se fosse o último dia da minha vida, todos os jogos que fiz até meu último dia. Pela lembrança, fico muito agradecido. E é de um coração corintiano que está saindo isso. Muito obrigado, pelo carinho de sempre, comigo e com a minha família também”.

Em seguida, Ronaldo puxou o pano que cobria seu busto e se deparou com sua imagem. Sob aplausos de amigos, familiares e torcedores presentes, e ao som do hino do Corinthians, o ex-goleiro chorou muito e precisou de alguns minutos para conseguir falar novamente e concluir seus agradecimentos.

Ronaldo defendeu o Timão de 1988 até 1998. Foram 602 jogos pela equipe profissional, o que o deixa apenas atrás de Wladmir no ranking geral entre os que mais defenderam o Corinthians em campo.

Como goleiro e muitas vezes como capitão, Ronaldo conquistou os primeiros títulos do Brasileirão (1990) e da Copa do Brasil (1995) pelo clube, além de três Campeonatos Paulistas (1988, 1995 e 1997) e uma Supercopa do Brasil (1991).