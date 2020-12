Corinthians inicia preparação para clássico com São Paulo

Após o empate sem gols com o Fortaleza, o elenco do Corinthians voltou a treinar nesta sexta-feira, abrindo a preparação para o duelo com o São Paulo, que ocorre no próximo dia 13 (domingo), na Neo Química Arena.

As atividades comandadas por Vagner Mancini tiveram foco na parte técnica. Os atletas que foram titulares contra o Fortaleza realizaram trabalhos mais leves, em campo reduzido.

De volta ao CT Dr. Joaquim Grava, o Timão retornou aos trabalhos nesta sexta-feira! 💪🏽 Saiba como foi a manhã do Coringão 👉🏽 https://t.co/BZCSWKV9UY 📸 Rodrigo Coca/Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/Y3agMlR5qF — Corinthians (@Corinthians) December 4, 2020

A preparação do Alvinegro terá sequência na segunda-feira, pois o grupo recebeu dois dias de descanso. A expectativa do Timão é aproveitar o longo período sem jogos para recuperar fisicamente os atletas e fazer ajustes dentro de campo.

Enquanto o Corinthians trabalha com tempo livre, o São Paulo tem calendário apertado, jogando com Sport e Botafogo antes do Majestoso.

No momento, o time de Mancini ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, seis a mais que o Vasco, primeira equipe na zona de rebaixamento.