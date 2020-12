Corinthians já tem lista de dispensa para 2021 para economizar mais de R$ 1,5 milhão, diz Nicola; veja os nomes

Ainda com a campanha no Campeonato Brasileiro em aberto, o Corinthians já definiu uma lista de dispensa no elenco a partir de janeiro. Mauro Boselli, Michel Macedo e Renê Júnior não vão prosseguir, e a diretoria prevê uma economia de R$ 1,5 milhão por mês (R$ 1,6 milhão sem considerar os impostos).

A informação é do jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola em seu blog no portal Yahoo! nesta segunda-feira (7).

As três saídas são propositais e foram definidas em conjunto pelo presidente licenciado Andrés Sanchez, que agora integra o departamento de futebol profissional, e Duílio Monteiro Alves, presidente eleito e que assumirá o posto em janeiro.

Boselli, Michel Macedo e Renê Júnior têm contrato até o final deste mês e o vínculo simplesmente não será prorrogado, diz o jornalista. A avaliação é que o custo-benefício é alto e não eles não entregaram ao time o que deles se esperava.

Nicola diz que Boselli é o mais caro dos três, recebendo um salário mensal de R$ 600 mil. Ele tem 45 jogos e dez gols pelo Corinthians, sendo que fez 22 partidas e marcou seis tentos nesta temporada.

Michel Macedo foi contratado para ser o reserva de Fagner, mas não conveceu até agora. Ele recebe R$ 300 mil por mês, com 19 jogos e um gol (em 2020, foram oito jogos e nenhum tento).

Renê Júnior é o que se encontra em situação mais delicada. Ele treina separado após ter sido devolvido pelo Coritiba, onde estava emprestado. Desde que chegou ao Corinthians em 2018, fez 13 jogos e apenas um gol. Recebe R$ 300 mil por mês.

O time paulistano está ainda em uma posição complicada no Campeonato Brasileiro, com 30 pontos. São apenas seis de distância para o primeiro clube na zona de rebaixamento, o Vasco. E muitos criticam a força do elenco.

Vale lembrar que, por causa da pandemia do novo coronavírus, o torneio será disputado até fevereiro do próximo ano.