Corinthians marca inauguração dos bustos de Marcelinho Carioca e Ronaldo Giovaneli

Ídolos do Corinthians, os ex-jogadores Marcelinho Carioca e Ronaldo Giovaneli vão receber homenagens do clube no mês de dezembro. Ambos terão bustos na sede social do Corinthians, no Parque São Jorge.

O primeiro busto a ser instalado vai ser o de Ronaldo. O evento está marcado para o dia 16 de dezembro, quando completam 30 anos do título Brasileiro de 1990, que o ex-goleiro participou. Além do nacional, ele esteve em conquistas de três paulistas e uma Copa do Brasil.

Já a inauguração da homenagem a Marcelinho ocorre no dia 22 de dezembro. O “Pé de Anjo”, como ficou conhecido, foi um dos atletas mais vitoriosos da história do Timão, com um Mundial, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil e quatro Paulistas.

Ambos os eventos vão ocorrer às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, localizado no bairro do Tatuapé.