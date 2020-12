Corinthians provoca São Paulo com postagem homofóbica, apaga e se desculpa

O Corinthians provocou o São Paulo nesta terça-feira (15) com uma postagem de tom homofóbico nas redes sociais e teve que se retratar na sequência.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em resposta a um torcedor no Twitter, a conta oficial do Timão postou uma imagem de um panetone e mais dois emojis, de um estádio e uma risada.

A provocação fazia referência ao Morumbi, casa do São Paulo e chamada por torcedores, de forma pejorativa e preconceituosa, de “panetone”.

Duas horas depois, o Corinthians apagou a postagem, pediu desculpas pela “piada homofóbica” e postou uma mensagem no mesmo Twitter para explicar a situação.

Caros torcedores, Infelizmente um colaborador nosso se referiu ao estádio do Morumbi com uma piada homofóbica neste tarde, por completa ignorância do sentido. Como o post é totalmente incompatível com a missão do Corinthians, foi apagado. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido — Corinthians (@Corinthians) December 15, 2020

“Caros torcedores, infelizmente um colaborador nosso se referiu ao estádio do Morumbi com uma piada homofóbica nesta tarde, por completa ignorância do sentido. Como o post é totalmente incompatível com a missão do Corinthians, foi apagado. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido”, escreveu o Corinthians.

O São Paulo também se pronunciou. No Twitter, o clube do Morumbi recuperou uma postagem do Corinthians, de 30 de agosto de 2019, que usava a hashtag “#DigaNãoàHomofobia” e dizia que os clubes do Brasileirão estavam unidos no combate ao preconceito no dia-a-dia.

“Não era no ‘dia-a-dia'”, ironizou a conta são-paulina no Twitter.

Não era no “dia-a-dia”? https://t.co/ozdfFtyOAm — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 15, 2020

Os clubes se enfrentaram no domingo passado (13), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians manteve o tabu de nunca perder para o São Paulo em sua casa e venceu por 1 a 0, gol marcado por Otero. Após o clássico, o Timão provocou o Tricolor com a hashtag “#TudoIgual”.