Corinthians realiza treino com Cássio de volta ao campo

Na manhã desta terça-feira, o Corinthians realizou mais uma atividade no CT Joaquim Grava, e o técnico Vagner Mancini contou com o retorno de Cássio, que treinou no campo.

Recuperado da concussão sofrida contra o Goiás, o arqueiro tinha realizado apenas trabalhos físicos na academia, na última segunda-feira, mas voltou a trabalhar com o preparador de goleiros Marcelo Carpes durante toda a atividade desta terça.

Com o elenco, Vagner Mancini realizou trabalhos técnicos e táticos no CT. O treinador dividiu os atletas em três times, para trabalhar aspectos ofensivos e defensivos em uma atividade dinâmica.

Na sequência, os atletas que atuaram na vitória contra o Botafogo, no último domingo, foram para a parte interna para fazer trabalhos de força. Enquanto isso, aqueles que não entraram em campo permaneceram no campo e fizeram um coletivo em campo reduzido.

Vagner Mancini contou ainda com quatro baixas na atividade desta manhã. Lucas Piton e Camacho sentiram incômodo no púbis, enquanto Roni teve dores no pé direito e Xavier sentiu a coxa direita. O quarteto ficou sob os cuidados da equipe de fisioterapia do clube.

O elenco corintiano volta aos treinos nesta quarta-feira, quando realiza a última atividade de 2020. Depois disso, os atletas devem ganhar uma folga, já que o Corinthians só volta a campo no dia 13 de janeiro, quando encara o Fluminense na Neo Química Arena.