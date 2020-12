Corinthians tem ‘chance de ouro’ para emendar vitórias após mais de 4 meses

O Corinthians não vence duas partidas seguidas desde que superou Red Bull Bragantino e Mirassol, pelo Campeonato Paulista, nos dias 30 de julho e 2 de agosto.

Com o triunfo sobre o São Paulo, o Timão terá nova chance de emendar uma sequência de vitórias e acabar com o jejum de pouco mais de quatro meses.

Desde que Vagner Mancini assumiu o time, já foram quatro oportunidades desperdiçadas.

Elas aconteceram após vitórias sobre Athletico-PR, Vasco, Internacional e Coritiba. Na sequência destes desafios, o Corinthians perdeu para o Flamengo, para o América-MG, empatou no reencontro com Coelho e também com o Grêmio.

Desta vez, o confronto será diante do Goiás, na Neo Química Arena, segunda-feira, às 20 horas (horário de Brasília). No primeiro turno, o alvinegro venceu por 2 a 1, em Goiânia, graças a gol de Danilo Avelar, nos acréscimos.