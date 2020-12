Corinthians tem nome favorito para assumir a categoria Sub-23

Gilberto Oliveira Lopes é o favorito para assumir a categoria Sub-23 do Corinthians.

Giba, como é conhecido no Parque São Jorge, será indicado por pessoas que estão ajudando Duílio Monteiro Alves a montar seu grupo diretivo e, principalmente, a definir um novo nome para o Sub-23.

O martelo ainda não está batido e vai depender do desfecho de reuniões que serão feitas, tanto com Giba quanto com Duílio, no início da semana que vem.

Caso as conversas, por algum motivo, tomem outro rumo, aí sim um “plano B” será avaliado. Entretanto, a tendência é que Giba seja mesmo o escolhido.

A categoria Sub-23 do Corinthians vem sendo comandada por Jacinto Antônio Ribeiro, o famoso Jaça, que assim como todos os outros diretores, deixará o cargo para Duílio promover uma renovação geral de nomes.

Giba já foi conselheiro do Corinthians em outras oportunidades, mas esteve de fora durante o mandato de Andrés Sanchez. Em 2021, ele voltará a fazer parte do Conselho Deliberativo corintiano após se eleger pela chapa 33, a mesma de Jaça.