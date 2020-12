Corinthians terá reunião para negociar renovações contratuais de Cazares e Otero

Titulares e peças fundamentais do Corinthians, Otero e Cazares podem firmar vínculos mais longos com o Alvinegro. Conforme noticiou a Gazeta Esportiva, Duílio Monteiro Alves, novo presidente do Corinthians, irá se reunir no começo de janeiro com André Cury, empresário de ambos jogadores, para negociar as renovações contratuais dos meias.

Confira quem são os maiores artilheiros do Corinthians nesta década

Inicialmente, a intenção dos atletas é permanecer no Timão por mais cinco anos, até julho de 2026. O camisa 10 chegou em setembro e tem vínculo até junho de 2021. Já o venezuelano está emprestado ao clube até a mesma data.

VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃO

Ainda, caso outro clube apresente uma proposta melhor, o Corinthians vai poder igualar a oferta, pois o Alvinegro possuí a prioridade diante do mercado, além da preferência pessoal dos atletas.

Cazares marcou seu primeiro gol pelo Timão diante do Botafogo, na última rodada do Brasileirão, no estádio Nilton Santos, no Rio. O equatoriano soma quatro assistências em 15 jogos disputados e se tornou essencial para o esquema de Vagner Mancini. Otero já balançou as redes duas vezes e deu um passe para gol nas 17 partidas em que disputou pelo clube.