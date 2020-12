Corinthians vence Avaí Kindermann e conquista bicampeonato do Brasileirão Feminino

Corinthians e Avaí Kindermann entraram em campo neste domingo, na Neo Química Arena, para disputar a finalíssima do Brasileirão Feminino. Após o empate sem gols na partida de ida, o Corinthians fez 4 a 2 e conquistou o título da competição.

Mesmo com desfalques – Andressinha, Juliete e Pâmela, que testaram positivo para covid-19 – o Timão conseguiu abrir vantagem ainda na primeira etapa e levantou o segundo caneco do Brasileiro.

Buscando o título inédito, o Kindermann começou melhor a decisão, pressionando bastante a saída de bola do Corinthians e anulando a criação adversária.

Na primeira infiltração das meninas do Corinthians, aos 27 minutos, Gabi Nunes saiu de frente com Bárbara e exigiu boa defesa da goleira. Logo em seguida, na cobrança de escanteio, após desvio no meio do caminho, a própria Gabi Nunes aproveitou para abrir o marcador.

Novamente na bola parada, agora pela esquerda, aos 32 minutos, Bárbara saiu mal e Gabi Zanotti atacou a pequena área para ampliar a vantagem.

As meninas do Avaí voltaram do vestiário e deram esperanças para a torcida logo de início – mais uma vez na bola parada, Catyellen cobrou falta e Zoio subiu para diminuir o marcador. Porém, o Corinthians revidou com o segundo gol de Gabi Zanotti.

O Kindermann voltou para o jogo de novo, agora com Lelê, aos 33 minutos. Mas a resposta a resposta foi imediata e Vic Albuquerque fechou o placar com o quarto gol do Timão.

Com a vitória, e chegando na quarta final consecutiva da competição, o Corinthians soma a conquista de 2020 ao título de 2018 e se torna bicampeão brasileiro.