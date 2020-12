Corinthians vence Bragantino e se mantém bem no Brasileiro Sub-23

O Corinthians recebeu, no Parque São Jorge, o Red Bull Bragantino pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-23. O Timão fez uma partida segura, triunfou por 1 a 0 e conseguiu ficar em boa posição no Grupo D.

O Alvinegro começou o confronto pressionando e, confortável por jogar em seu estádio, ficava com a bola. Tanto que, aos 27 minutos, Antony Alves abriu o placar.

Já na segunda etapa, o Red Bull Bragantino teve um jogador expulso, aos 21 minutos, quando Marcos Vinicius deu um carrinho por trás um pouco antes da grande área. Parecia que o Corinthians iria aproveitar a vantagem numérica para aumentar o marcador, porém foram os visitantes que mostraram ser mais ofensivos.

No entanto, confirmou-se a vitória do Timão, que fica empatado em primeiro do grupo com o Juventude. O clube gaúcho venceu o Fluminense fora de casa por 1 a 0, neste sábado.

Confira outros resultados deste sábado:

Grupo C

Avaí 1 x 1 Grêmio

Ceará 1 x 0 Vila Nova

Grupo D

Fluminense 0 x 1 Juventude