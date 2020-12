Corinthians vence com gol de Otero, mantém tabu e derruba longa sequência invicta do São Paulo

O tabu continua. O Corinthians recebeu o São Paulo na Neo Química Arena e venceu por 1 a 0, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rómulo Otero fez o gol da partida.

Com o resultado, o time alvinegro segue sem nunca ter perdido para o rival em seu estádio, inaugurado em 2014. Foram dez triunfos e três empates em 13 confrontos. O revés tricolor no clássico ainda veio justamente no ano em que o adversário vive seu pior ano como mandante em Itaquera.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Além disso, os líderes do Brasileirão veem sua série invicta na Séire A chegar ao fim. Desde que tinha levado 3 a 0 do Atlético-MG em 3 de setembro, a equipe comandada por Fernando Diniz ficou 17 jogos sem perder na competição, com dez triunfos e sete empates. No geral, o último revés havia sido diante do Lanús por 3 a 2 em 28 de outubro, pela Copa Sul-Americana. Desde então, eram dez vitórias e dois empates em 12 confrontos.

Além disso, o São Paulo perde seu primeiro clássico em 2020, justamente no último que disputou. Até então, tinha uma vitória e um empate contra cada um dos seus três principais rivais (Corinthians, Palmeiras e Santos).

Os tricolores estacionam nos 50 pontos e veem o Atlético-MG se aproximar, depois de ter vencido o Athletico-PR no sábado e ido a 46 pontos. O Flamengo soma 45 unidades e uma partida a menos.

Já o time de Vagner Mancini completa quatro partidas sem perder e sem sofrer gols, com dois triunfos e dois empates. Os alvinegros têm 33 pontos e figuram no nono lugar.

Otero comemora após marcar pelo Corinthians diante do São Paulo Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Corinthians 1 x 0 São Paulo

GOLS: Otero (Corinthians)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo (Camacho); Ramiro (Mateus Vital), Cazares (Luan) e Otero (Lucas Piton); Léo Natel (Gustavo Mosquito). Técnico: Vagner Mancini

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda, Bruno Alves (Tchê Tchê) e Reinaldo; Gabriel Sara, Luan, Daniel Alves e Igor Gomes (Hernanes); Brenner (Vitor Bueno) e Luciano (Pablo). Técnico: Fernando Diniz

Otero comemora após marcar pelo Corinthians diante do São Paulo Rodrigo Coca/Agência Corinthians

-O São Paulo nunca venceu o Corinthians em Itaquera. Desde a inauguração do estádio, foram dez derrotas e três empates em 13 confrontos, com dez gols marcados e 26 sofridos.

-Fernando Diniz não tinha perdido para o Corinthians como técnico do São Paulo. Eram duas vitórias e um empate até então.

-O Corinthians não sofre gols há 4 jogos no Brasileirão. Não havia conseguido isso em 2 jogos seguidos até então.

-O São Paulo somava 3 vitórias e 3 empates em 6 clássicos em 2020 até este domingo.

-Otero fez seu 2º gol pelo Corinthians (o outro foi em 16 de setembro) em 15 jogos, sendo todos pelo Brasileirão.

-Finalizações: Corinthians 15 x 17 São Paulo.

-Finalizações no alvo: Corinthians 5 x 6 São Paulo.

-Posse de bola: Corinthians 38,3% x 61,7% São Paulo.

O jogo

Em um primeiro tempo agitado, cada equipe finalizou sete vezes, sendo que os mandantes acertaram o alvo com maior frequência (quatro a dois). Já os tricolores tiveram maior posse de bola (62%).

Números à parte, o Corinthians viu sua estratégia funcionar e foi superior do que o adversário. Os alvinegros levaram perigo duas vezes com Léo Natel antes de 9 minutos de jogo. Thiago Volpi defendeu ambas, com destaque para a segunda finalização em que o adversário estava na área e teve excelente ocasião para abrir o placar.

Já aos 25min, a bola encontraria a rede. Cantillo fez ótimo lançamento do campo de defesa para Otero, que avançou com liberdade e bateu cruzado dentro da área para superar Thiago Volpi.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Nos minutos finais da etapa inicial, cada time teve uma baixa por um problema físico. Enquanto Cantillo deu lugar a Camacho, Luciano saiu para a entrada de Pablo.

Na volta do intervalo, Ramiro desperdiçou boa chance ao finalizar para fora aos 4min. Já os visitantes exigiram boa intervenção de Cássio em cobrança de falta de Reinaldo aos 21min, mas estavam aquém do que vinham apresentando nos últimos jogos. Aos 31min, Camacho teve ótima chance depois que Volpi saiu jogando com os pés e foi desarmado. O volante invadiu a área sem goleiro, mas foi travado no momento do chute e ficou só com escanteio.

Neutralizado pelo adversário, o São Paulo não teve tantas ocasiões de gol e assim não conseguiu quebrar o tabu na casa do rival e nem manter a série invicta.

Classificação

– Corinthians: 9º lugar, com 33 pontos

– São Paulo: 1º lugar, com 50 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias pelo Campeonato Brasileiro

Quarta-feira, 16/12, 21h30*, São Paulo x Atlético-MG

Segunda-feira, 21/12, 20h*, Corinthians x Goiás

*horário de Brasília