Corinthians vence Ferroviária e abre vantagem na final do Paulistão feminino

Neste domingo, o Corinthians deu um passo importante para conquistar o Campeonato Paulista feminino. O Alvinegro recebeu a Ferroviária no primeiro jogo da decisão e venceu por 3 a 1.

As mandantes colocaram pressão desde os minutos iniciais, enquanto a Ferroviária conseguia manter solidez na defesa. A melhor oportunidade do Timão no primeiro tempo ocorreu aos 41 minutos, com a marcação de um pênalti. No entanto, Adriana esbarrou na goleira Luciana. Logo na sequência, as visitantes abriram o placar com Chu.

Atrás no marcador, o Corinthians adotou uma postura ainda mais agressiva no segundo tempo. A estratégia demorou para surtir efeito, mas na reta final do jogo ocorreu a virada com dois gols de Vic Albuquerque e um de Diany.

Agora, o Alvinegro tenta sacramentar o título no próximo domingo (20), na Fonte Luminosa. Uma vitória da Ferroviária por dois gols de diferença levará a decisão aos pênaltis.