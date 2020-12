Corinthians vence Santos e está na final do Campeonato Paulista Sub-20

Pela 12ª vez em sua história, o Corinthians está na final do Campeonato Paulista Sub-20. Nesta sexta-feira, o Timãozinho bateu o Santos por 3 a 1, na Fazendinha, e garantiu vaga na decisão. Agora, o Alvinegro espera o vencedor do duelo entre Palmeiras e Audax, que ocorrerá na segunda-feira.

O clássico foi movimentado do início ao fim. No primeiro tempo, Vitinho desperdiçou a chance de abrir o placar ao isolar cobrança de pênalti a favor do Corinthians. Acontece que o erro não fez tanta diferença, já que o goleiro Breno foi expulso após se chocar com Adson e deixou o Santos com um jogador a menos.

Com a vantagem numérica, o Timãozinho inaugurou o marcador Matheus Araujo, que aproveitou o cruzamento de Adson à meia altura. No último lance antes do intervalo, no entanto, o Peixe buscou o empate com Gabriel.

Na segunda etapa, Vitinho aproveitou o erro do Santos na saída de bola e, em um forte chute de fora da área, colocou o Corinthians novamente em vantagem. Depois, foi a vez de Du Queiroz receber passe de Adson e finalizar de chapa no canto esquerdo do goleiro para deixar o confronto com números finais.

ESTAMOS NA FINAL!!! Os Filhos do Terrão venceram o Clássico Alvinegro com o Santos por 3 a 1 e garantiram vaga na decisão do Paulistão Sub-20! O jogo, ainda sem adversário definido, será no dia 26 de dezembro, na Fazendinha!

Antes da final do Paulistão Sub-20, marcada para o dia 26 de dezembro, o time do técnico Dyego Coelho volta as atenções para o Campeonato Brasileiro da categoria. Já classificado para as quartas de final, o Corinthians enfrenta o Flamengo, no Estádio da Gávea, no domingo, pela última rodada da primeira fase da competição.