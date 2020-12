Corinthians volta a expor momentos históricos no muro do CT

O Corinthians voltou a instalar painéis em volta do CT Joaquim Grava com registros de momentos importantes da história do clube dentro dos campos de futebol.

O projeto é bancado por uma das patrocinadoras do Timão e de autoria do artista brasileiro Cusco Rebel.

“Minha inspiração veio da emoção contida em cada cena: as expressões de alegria e gratidão; tudo isso me colocou em uma energia muito bacana, parecia que eu estava ali”, comentou o artista.

“É uma forma de deixar a vida mais lúdica e colorida com a lembrança desses fatos históricos. Foi emocionante demais trabalhar sob tanta vibração, ilustrando momentos tão importantes de um time amado, como o Corinthians”.

Em votação por meio das redes sociais, torcedores elegeram cinco momentos para serem expostos. Foram eles: as conquistas do Brasileiro de 1990, os Mundiais de 2000 e 2012, a Libertadores de 2012 e o Tri-Paulista entre 2017 e 2019.

Essa não é primeira vez que o Corinthians promove uma ação no CT Joaquim Grava. Entre 2012 e 2017, o clube teve o “Gol de Muro”. Na época, em parceria com a Nike, 12 gols históricos ganharam destaque no local.