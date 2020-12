Corinthians volta a ter defesa sólida e Cássio como protagonista

O Corinthians não venceu o Fortaleza, mas chegou ao terceiro jogo seguido sem levar gol.

Desde a sequência que antecedeu as finais do Campeonato Paulista, o Timão não conseguia números tão bons no sistema defensivo.

Entre 22 de julho e 2 de agosto, o alvinegro passou por Palmeiras, Oeste, Red Bull Bragantino e Mirassol. Foram quatro vitórias seguidas e nenhum gol sofrido.

A atual sequência tem Grêmio, Coritiba e Fortaleza, com o agravante dos dois últimos terem acontecido fora de casa e com direito a duas expulsões no embate com os gremistas e uma expulsão no duelo com o Tricolor.

Em meio ao acerto da zaga está Cássio, que chegou a desabafar depois da goleada sofrida para o Flamengo, em Itaquera, mas recuperou a confiança e a boa fase.

Nesta quarta, o goleiro foi o grande responsável pelo fato do Corinthians não ter saído derrotado de campo. Foram pelo menos três defesas cruciais do camisa 12.

O próximo desafio será contra o São Paulo, dia 13 de dezembro, na Neo Química Arena. Chance para o Corinthians de Vagner Mancini igualar a marca conseguida na época em que Tiago Nunes ainda estava à frente do time.