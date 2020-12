Corinthians x São Paulo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Domingo é dia de Majestoso no Campeonato Brasileiro! Corinthians e São Paulo se enfrentam pela 25ª rodada da competição, na Neo Química Arena, às 18h15.

O Timão chega para o clássico após uma semana inteira de treinamentos e preparação. Ainda, a equipe buscar manter a tabu de jamais ter perdido para o São Paulo na Neo Química Arena.

Para a partida, Jemerson se recuperou da Covid-19 mas deve começar no banco de reservas pelo longo tempo de inatividade e por ter voltado aos treinos nesta semana. Bruno Méndez deve formar a dupla ao lado de Gil. Na frente, Davó deve ser o centroavante titular.

Já no lado Tricolor, Daniel Alves volta de suspensão e deve entrar na vaga de Tchê Tchê, titular na vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo. A equipe são-paulina deve tomar cuidado com os pendurados. No total, são dez jogadores e mais o técnico Fernando Diniz, que correm o risco de suspensão para o duelo direto contra o Atlético-MG.

O São Paulo é o líder do Brasileirão com 50 pontos, sete a mais que o Atlético-MG, que tem 43 pontos conquistados. Caso vença o clássico, o Corinthians, 11º colocado, chegaria aos 33 pontos, podendo subir na tabela e chegar ao nono lugar.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x SÃO PAULO

Data-Hora: 13-12-20 – 18h15

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Miguel Caetano Ribeiro da Costa (SP) e Lucas Canetto Bellote (SP)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (MG)

Onde acompanhar: Premiere

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Ramiro, Cazares (Luan) e Otero; Matheus Davó. Técnico: Vagner Mancini

Suspenso: Jô (Vermelho Direto)

​Pendurados: Luan, Fagner, Ramiro, Bruno Méndez, Gabriel, Otero, Gil, Camacho, Mateus Vital, Walter, Cássio e Danilo Avelar

Volta de suspensão: Bruno Méndez (STJD)



São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

Pendurados: Juanfran, Arboleda, Luan, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius, Tchê Tchê e Fernando Diniz

Lesionados: Walce e Liziero

Volta de suspensão: Daniel Alves (3º Amarelo)

Palpites do LANCE!: 60% acreditam em um empate, enquanto 40% apostam em um triunfo do São Paulo.