Coritiba demite Rodrigo Santana depois de derrota para o Sport

Mais um técnico foi demitido no Campeonato Brasileiro de 2020. Na noite deste domingo (13), a vítima foi Rodrigo Santana, mandado embora do Coritiba depois de derrota por 1 a 0, na Ilha do Retiro, para o Sport.

Rodrigo Santana, ex-técnico do Coritiba Gazeta Press

O treinador chegou ao Coritiba como substituto de Jorginho, demitido na 18° rodada do Campeonato. O comandante esteve no banco de reservas da equipe paranaense em cinco jogos, com três derrotas e dois empates. Santana foi o terceiro comandante do Coritiba neste Brasileirão.

Além de Jorginho, demitido na 18° rodada, o time ainda teve Eduardo Barroca, que esteve com a equipe nas quatro primeiras rodadas.

Dentre os treinadores demitidos, Rodrigo Santana foi o 17° entre os 20 clubes que estão na Série A, com o Coritiba se igualando ao Goiás como equipes com mais demissões de técnicos.

Para o seu lugar, o auxiliar permanente do clube Pachequinho irá assumir, interinamente, o comando do time, a partir desta segunda (14), até que um nome seja contratado em definitivo.

Com 21 pontos em 25 partidas, cinco vitórias, seis empates e 14 derrotas, o Coritiba ocupa a 18° colocação do Campeonato Brasileiro, sete pontos atrás do Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento.