Coritiba e Bragantino ficam no empate em jogo de pouca inspiração

Pela parte de baixo da tabela, Coritiba e Bragantino entraram em campo neste sábado, no Couto Pereira. Em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão, as duas equipes ficaram no empate por 0 a 0 em jogo fraco tecnicamente e com imposição do Braga.

Pouca inspiração! Mesmo jogando em casa, o Coritiba não foi capaz de se impor e viu os visitantes controlarem todas as ações do jogo. Fazendo a pressão inicial na saída de bola do Coxa, o Braga conseguiu incomodar e até forçar uma boa atuação do goleiro Wilson.

Não foi apenas inspiração que faltou, mas também intensidade. O primeiro tempo foi ficando cada vez mais frio e a melhor chance do jogo, que foi do Braga, deve-se a poça de água – que parou a bola na frente de Ytalo para finalizar.

O cenário não mudou tanto na segunda etapa. O Massa Bruta, se sentindo mais em casa do que o próprio Coxa, seguiu controlando o jogo e buscando mais o gol, enquanto o Coritiba apostava no contra-ataque.

A falta de criatividade, no Couto Pereira, e falhas técnicas resultaram no empate sem gols.

O resultado final não ajuda ninguém! O Coritiba chega aos 21 pontos na tabela, ainda na 18ª posição. Já o Bragantino, sobe para o 14º lugar, ultrapassando o Atlético-GO – que ainda joga na rodada – agora com 28 pontos conquistados.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 0 BRAGANTINO

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 05 de dezembro de 2020, sábado

Hora: 21h (de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Rhodolfo, William Matheus, Matheus Galdezani e Matheus Sales (Coritiba); Morato, Bruno Tubarão e Lucas Evangelista (Bragantino)

CORITIBA: Wilson; Maílton, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani e Mattheus (Brayan Lucumí); Robson (Osman), Ricardo Oliveira (Pablo Thomaz) e Rafinha (Yan Sasse).

Técnico: Rodrigo Santana

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista, Morato (Ramires) e Bruno Tubarão (Cuello); Claudinho e Ytalo (Alerrandro).

Técnico: Maurício Barbieri