Cornavírus? Globo comete erro em tarja do SP1 e vira meme na web · .

A equipe do SP1 cometeu um erro em uma tarja exibida na edição que foi ao ar nesta quinta-feira (17). Ao informar casos de reinfecção pelo coronavírus em São Paulo, o telejornal apresentado por Cesár Tralli trocou o nome do vírus responsável pela Covid-19 por “cornavírus”. A gafe gerou diversas piadas sobre traição nas redes sociais.

“Reinfecção de cornavírus. Cuidado pra vocês que voltam com ex que já te traiu”, brincou o perfil identificado como Killer Queen no Twitter. “O cornavírus eu não pego porque nem namorada eu tenho”, escreveu a página bem pisciana. “Cornavírus é o que mais tem em São Paulo”, ressaltou Thays Santos.

O erro não ficou pouco tempo na tela. Durante os mais de três minutos em que tratou sobre o tema, com entrevistas, entrada de repórter e VT, a tarja apareceu com o termo “cornavírus”. A versão disponilizada no Globoplay também não foi corrigida.

“Aqui em Belém quando o cornavírus ataca ninguém nem sente mais sintomas, pois todas imunizadas já”, ironizou a paraense Indi Risos. A página Rolê Aleatório, que conta com mais de 640 mil seguidores no Twitter, também compartilhou o print com o erro na tarja. “Chamando todos os cornos”, brincou.

Confira os posts abaixo:

CHAMANDO TODOS OS CORNOS pic.twitter.com/UsaCnHYX0i

— Rolê Aleatório (@rolealeatorio) December 17, 2020

reinfecção de cornavirus, cuidado pra vcs que volta com ex que já te traiu pic.twitter.com/T0XOFzHSSd

— 𝕓𝕚 (@_kiillerqueen) December 17, 2020

“Cornavirus” é oque mais têm em São Paulo 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/3Lvz4dxTrg

— Thay Santos (@Thaysantos1225) December 17, 2020

Isso é pq não viram meus amigos. Já pegaram Cornavírus umas 5 vezes pic.twitter.com/DNE3XOxmLz

— Canta e assobia (@fabriscito_) December 17, 2020

o CORNAvirus eu nao pego pq nem namorada eu tenho pic.twitter.com/pkBxIiRL7F

— naranja entera 🍊 (@bempisciana) December 17, 2020

Como assim? Desconhecia esse “cornavirus” kkkk pic.twitter.com/GAtigPOFlk

— Insta: CiclistaBinotti (@CiclistaBinotti) December 17, 2020