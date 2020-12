Corpo de garoto de 11 anos é encontrado boiando em Santana do São Francisco

O corpo de uma criança de 11 anos de idade foi encontrado no povoado Saúde, no município de Santana do São Francisco . A criança havia se afogado no rio São Francisco na última sexta-feira, 25, e após as buscas, o corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 28, pelo Corpo de Bombeiros de Sergipe

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pai da vítima relatou que a criança tinha ido ao rio com os amigos, mas após uma forte correnteza, não conseguiu retornar para o local mais raso. O pai, que estava no local no momento do afogamento, não conseguiu salvar o filho.

Ainda segundo os bombeiros, buscas foram realizadas durante todo o final de semana na região do ocorrido, porém, o corpo só foi encontrado após aparecer boiando nas margens do rio e ser avistado por moradores da região. O corpo foi retirado do rio pela equipe dos Bombeiros e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado.

Fonte: Bombeiros