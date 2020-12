Corpo é encontrado boiando em barragem de povoado de Igreja Nova

Uma guarnição da Polícia Militar de Alagoas, do 11º BPM, foi acionada para atender uma ocorrência de achado de cadáver.

De acordo com informações da polícia, nesta segunda-feira, por volta das 13h30, policiais foram alertados que havia um corpo do sexo masculino boiando em uma barragem localizada na Boacica, no Povoado Fazenda Nova, pertencente ao município de Igreja Nova.

A PM também divulgou que o homem aparentava ter 40 anos, tinha cabelos grisalhos e estava e bruços.

O IML e IC foram acionados para tomar as providências.