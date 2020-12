Corpos de vítimas de acidente em MG chegam a Alagoas nesta segunda-feira (7)

Voo da FAB com os caixões está marcado para sair às 12h, do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte

Os corpos dos alagoanos vítimas do acidente de ônibus em João Monlevade (MG), devem desembarcar no aeroporto de Paulo Afonso (BA) nesta segunda-feira (7). De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, o voo com as urnas funerárias está marcado para sair às 12h, do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.

Ao chegar em Paulo Afonso (BA), os corpos seguirão em caminhões do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM-AL) para suas respectivas cidades. O aeroporto do estado vizinho foi escolhido devido a proximidade com os municípios onde as vítimas moravam. Uma aeronave C-130 vai levar as vítimas, enquanto os parentes serão transportados em outro avião da FAB, o C-99.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (MG), a previsão é que, na manhã desta segunda-feira (7), quatro corpos sejam levados para São Paulo, pela polícia do estado. Os outros 15 corpos serão encaminhados para Alagoas. Todas as 19 vítimas que estão no local já foram identificadas. Parentes de uma das vítimas já fizeram a retirada do corpo no Instituto Médico Legal, em Belo Horizonte

Os familiares alagoanos de vítimas do acidente desembarcaram neste domingo em Belo Horizonte. Um grupo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para fazer o reconhecimento dos corpos de parentes e outro foi para a cidade de João Monlevade, onde algumas vítimas sobreviventes estão.

A Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) de Alagoas informou que está trabalhando em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese) e a Defesa Civil de Minas Gerais para definir e relacionar o número exato de alagoanos hospitalizados.

“Eles estão recebendo tratamento médico e seus familiares, apoio da Sedese. Após a alta hospitalar, receberão o mesmo suporte para o translado a Alagoas”, informou a Seades.

Fonte: Gazetaweb.com