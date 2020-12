Corretora traz ações dos EUA para o Brasil e carteira de bitcoin

A Passfolio, corretora norte-americana que permite investimentos de pessoas de todo o mundo no mercado dos Estados Unidos, agora opera oficialmente no Brasil. A partir de uma aliança com a também corretora RB Investimentos, os serviços agora estão disponíveis ainda mais facilmente para o público nacional.

Na realidade, a Passfolio já podia ser utilizada por brasileiros há alguns meses, quando adotou o suporte e conteúdos em português e passou a liberar o cadastro de usuários daqui.

Agora, entretanto, ela está devidamente regularizada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) — passo essencial para divulgar serviços por aqui, em vez de apenas ofeecer a um público interessado que eventualmente se deparava com a corretora. De acordo com a Exame, por causa dessa irregularidade de regulamento, ela chegou até a ser suspensa em 2019 por alguns meses.

A carteira de criptomoedas é um dos destaques da corretora.Fonte: Passfolio

Entre as funções, a Passfolio permite investimentos no mercado de ações dos EUA com taxa zero de corretagem, além de conversão de fundos em dólares, realização de depósitos e investimentos em criptomoedas a partir de uma carteira virtual com suporte a bitcoin, Ethereum, Litecoin, Zcash e muitas outras.

O aplicativo do Passfolio está disponível gratuitamente para Android e iOS. Para criar uma conta, é necessário ter 18 anos e apresentar um documento de identificação e comprovante de residência.